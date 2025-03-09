В Чехии назвали цель Трампа на Украине

Экс-президент Чехии Милош Земан: Трамп хочет добывать руду на Украине

Президент США Дональд Трамп хочет обеспечить американским шахтерам доступ к добыче руды на Украине. Такую цель американского лидера назвал бывший президент Чехии Милош Земан в разговоре с CNN Prima News.

По его мнению, глава Белого дома действует как бизнесмен. «Трамп — прагматик, его заботят США и их репутация, его совершенно не волнует Европа», — подчеркнул экс-лидер Чехии.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что помощники президента РФ Владимира Путина озвучили предложение должностным лицам из администрации Дональда Трампа соглашение по ресурсам Донбасса и Запорожской области. Якобы такое предложение было сделано в ходе встречи в Саудовской Аравии. Среди прочего, были презентованы сценарии, предусматривающие доступ США к полезным ископаемым на новых территориях.