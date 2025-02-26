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22:05, 26 февраля 2025Мир

Россия предложила США соглашение по минеральным ресурсам Донбасса

NBC: Россия предложила США соглашение по ресурсам Донбасса и Запорожской области
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Россия якобы предложила Соединенным Штатам потенциальное соглашение, согласно которому США получат часть прав на редкоземельные минералы и иные ценные металлы, добываемые на территориях Донбасса и Запорожской области, которые находятся под контролем РФ. Об этом сообщает NBC News, указывая в качестве источника двух неназванных американских чиновников, ознакомившихся с разведданными.

По их словам, помощники президента РФ Владимира Путина озвучили предложение должностным лицам из администрации Дональда Трампа в ходе встречи в Саудовской Аравии. Среди прочего, были презентованы сценарии, предусматривающие доступ США к полезным ископаемым на новых территориях.

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