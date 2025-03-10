Бывший стриптизер рассказал о неприятных особенностях женского внимания в клубе

Бывший работник российского стриптиз-клуба рассказал, как посетительницы вели себя со стриптизерами и официантами. Неприятные особенности женского внимания в клубе он раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

Кермит (имя изменено) устроился в стриптиз-клуб, когда ему был 21 год. Там он хотел восстановиться после тяжелого расставания. Он признался, что в клубе ему было приятно получать внимание от женщин, однако оно было по-своему опасно. «Это махровая объективизация», — объяснил Кермит. По его словам, женщины часто шлепали его и его коллег по ягодицам, вульгарно «подкатывали» и даже могли им хамить.

Как признается Кермит, работа в стриптиз-клубе показала ему женщин «в естественной среде обитания без маски политеса и приличия». Он подчеркнул, что не стал относиться к ним хуже, но снял розовые очки. «Пропал из головы женский образ, навеянный ромкомами и продуктами компании Disney», — пояснил он.

Ранее работавшая в казино в 2000-е годы Катерина из Нижнего Новгорода рассказала, как проигравшие игроки угрожали крупье. По ее словам, в них бросали фишки и железные пепельницы с окурками, могли их унижать и оскорблять.

