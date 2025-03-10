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10:44, 10 марта 2025Наука и техника

Способный сбросить атомную бомбу на Россию космический корабль США приземлился

SpaceNews: Космический корабль X-37B ВВС США завершил 434-дневный полет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: U.S. Air Force / Handout / Reuters

Многоразовый космический корабль X-37B Военно-воздушных сил (ВВС) США, способный, по мнению специалистов, сбросить атомную бомбу на Россию, завершил 434-дневный полет, проходивший в рамках миссии Orbital Test Vehicle 7 (OTV-7). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Запущенный 28 декабря 2023-го на околоземную орбиту ракетой Falcon Heavy он приземлился 7 марта. «Седьмая миссия открыла новые горизонты, продемонстрировав способность X-37B гибко достигать своих испытательных и экспериментальных целей в различных орбитальных режимах», — заявил глава космических операций Космических сил США генерал Бредли Солтцман.

Издание отмечает, что особенно важной в ходе OTV-7 стала возможность аэроторможения (маневр изменения максимальной высоты орбиты без включения двигателя), продемонстрированная X-37B. «Функция аэродинамического торможения по сути обеспечивает X-37B режим скрытности для изменения орбиты без видимых следов работы двигателя, которые могли бы быть обнаружены противниками», — говорится в публикации.

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В октябре со ссылкой на Космические силы США издание Defense News сообщило, что корабль X-37B проведет серию маневров в околоземном космическом пространстве, включающих аэродинамическое торможение в верхних слоях атмосферы и отсоединение служебного модуля.

В мае 2021-го гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок.

После этого в июле того же года еженедельник «Военно-промышленный курьер», комментируя заявление Новикова, написал, что «есть большая вероятность того, что американский космолет Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России».

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