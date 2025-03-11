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10:15, 11 марта 2025Россия

Один из дронов ВСУ рухнул в нескольких метрах от маршрутки и взорвался

Mash: Один из дронов ВСУ рухнул в нескольких метрах от маршрутки в Раменском
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнул в нескольких метрах от маршрутки в подмосковном Раменском городском округе и взорвался. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, взрывной волной и поражающими элементами в общественном транспорте выбило стекла. В результате атаки пострадали две пассажирки.

Как утверждает Mash, у одной женщины ранение шеи, у второй — руки.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в ходе атак беспилотников на регион пострадали 14 человек.

11 марта Минобороны России отчиталось о самой массовой в 2025 году атаке дронов. Всего за ночь над территорией страны сбили 377 украинских беспилотников. По данным оборонного ведомства, 126 дронов ликвидировали над территорией Курской области, над Подмосковьем удалось сбить 91 вражеский беспилотник, еще 38 — над Брянской, 25 — над Белгородской, 22 — над Рязанской областью и 10 — над Калужской.

ЖЗЛ
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