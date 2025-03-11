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10:42, 11 марта 2025Интернет и СМИ

Песков назвал главный источник получения информации в России

Песков: Telegram стал главным источником получения информации в России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мессенджер Telegram стал главным источником получения информации в России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента России порассуждал на тему того, откуда граждане узнают новости. В качестве примера он привел массированную атаку беспилотниками на Россию, произошедшую в ночь на вторник, 11 марта. По словам Пескова, россияне узнали о ней из Telegram.

«Мы не побежали включать телевизор — мы схватили свои телефоны и включили Telegram. И Telegram — это главный источник получения информации в нашей стране», — сказал он.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, за ночь Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 337 беспилотников по России. Больше всего дронов — 126 — было сбито над Курской областью. Двух человек не удалось спасти.

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