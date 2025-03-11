В США оценили эффективность санкций против российского танкерного флота

Bloomberg: Санкции США в отношении российского танкерного флота начали слабеть

Эффективность западных санкций в отношении российского танкерного флота в последнее время начала заметно снижаться. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

О снижении эффективности санкций свидетельствует тот факт, что в последние три дня нефтетанкеры из черного списка США впервые более чем за год загрузились и отплыли из российских портов. Кроме того, все большее число судов, согласно спутниковым снимкам, покидают якорные стоянки к западу от порта Находка. Там они простаивали с момента введения последних санкций США, то есть, с 10 января.

Среднесуточные объемы поставок нефти из всех портов РФ за последний месяц увеличились примерно на 300 тысяч баррелей и достигли отметки в 3,37 миллиона баррелей. Прирост оказался максимальным с января 2023 года. Достигнутый показатель стал наибольшим с ноября 2024 года.

Несмотря на увеличение ежедневных поставок, санкции США все еще наносят ущерб российским сырьевым экспортерам, отмечают эксперты. Так, согласно данным агентства, почти все 15 миллионов баррелей арктической нефти, вывезенных после 10 января, все еще не достигли конечных адресатов доставки. В Тихом океане только восемь из 22 партий сахалинской нефти, загруженных после последнего ужесточения американских санкций, были доставлены по назначению.