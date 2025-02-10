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14:02, 10 февраля 2025Экономика

Один из главных покупателей российской нефти приобретет ее у любого поставщика

Министр Пури: Индия настроена закупать нефть изо всех доступных источников
Вячеслав Агапов
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Индия настроена закупать нефть изо всех доступных источников, включая Россию. Об этом заявил министр нефти и природного газа республики Хардип Сингх Пури, его цитирует ТАСС.

По словам представителя одного из главных покупателей российского сырья, сейчас на рынке сложилась очень динамичная ситуация. Так, несколько месяцев назад предполагалось, что покупки венесуэльской нефти запрещены, однако сейчас для поставок из этой страны сделали исключение.

«Давайте внесем ясность: даже сейчас Европа закупает 25 процентов газа у России. Они закупают у России и другие важные товары. Так что давайте не будем вдаваться в эти подробности», — пояснил Пури и добавил, что в условиях санкций Индия готова покупать нефть по лучшей цене, а решать вопросы с доставкой обязан поставщик.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что Индия и Китай не откажутся от российской нефти, но будут просить дополнительную скидку.

«Перевозка любой нефти сейчас стала дороже, не только для России, а для всех. Идет перестройка рынка, так что, вероятно, скидка действительно возрастет, а потом упадет, как это уже было в 2022 и 2023 годах. Не думаю, что это большая проблема», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что из-за санкций США, приведших к подорожанию фрахта танкеров, Китай и Индия перестали покупать российскую нефть. Американские власти уже предупредили Индию, что танкеры, загруженные российской нефтью, должны разгрузиться до 27 февраля.

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