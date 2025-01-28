Индию и Китай уличили в желании поторговаться за российскую нефть

Аналитик Юшков: Индия и Китай хотят скидку на российскую нефть

Сообщения об отказе Индии и Китая закупать российскую нефть из-за роста цен на фрахт танкеров могут быть попыткой стран поторговаться с Россией, заявил в разговоре с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

«За фрахт всегда платит продавец. И Индия, и Китай оплачивают только саму нефть, когда она отгружается в порту, — сказал аналитик. — Тут, скорее, можно предположить желание поторговаться по поводу скидки и страх того, что в цепочке поставки может оказаться подсанкционное лицо. Так что они могут попросить выстроить все так, чтобы подобных лиц не было близко к отгрузке».

Юшков добавил, что фрахт подорожал не только у России, но и у других поставщиков. Потому отказ от импорта нефти по этой причине кажется нелогичным и сомнительным.

«Индия и Китай не откажутся от российской нефти, мы одни из крупнейших поставщиков. Но будут просить дополнительную скидку, — считает аналитик. — Перевозка любой нефти сейчас стала дороже, не только для России, а для всех. Идет перестройка рынка, так что, вероятно, скидка, действительно, возрастет, а потом упадет, как это уже было в 2022 и 2023 годах. Не думаю, что это большая проблема», — заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что Китай и Индия перестали покупать российскую нефть из-за выросших расходов на фрахт танкеров, не подпавших под санкции США. США уже предупредили Индию, что танкеры, загруженные российской нефтью, должны разгрузиться до 27 февраля.