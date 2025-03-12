Названы главные отличия депрессии от просто плохого настроения

Психиатр Шуров: В отличие от плохого настроения, у депрессии нет причины

Врач-психиатр Василий Шуров указал россиянам на главные отличия депрессии от просто плохого настроения. Его слова приводит издание NEWS.ru.

Шуров заявил, что для плохого настроения чаще всего есть объективная причина и человек может ее определить, в то время как провокатор подавленности при депрессии обнаружить невозможно. Вторым важным отличием двух этих состояний психиатр назвал время. «Плохое настроение может быть день, два, три, отдохнул, отвлекся, стало легче. Депрессия все-таки — это минимум две недели негативного фона настроения», — уточнил он.

Также, по словам Шурова, при депрессии то, что доставляет радость (например, еда или секс), перестает приносить удовольствие — человек не может отвлечься и вновь начать радоваться жизни. При этом депрессия может сопровождаться гнетущими и самоуничижительными мыслями, добавил психиатр.

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