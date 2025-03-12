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14:47, 12 марта 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на возобновление передачи разведданных США Украине

Депутат Журова: возобновление передачи разведданных Украине выглядит некрасиво
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Russian State Duma Photo Service / Globallookpress.com

Возобновление передачи разведданных США Украине выглядит не очень красиво, отметила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Таким образом она в разговоре с «Лентой.ру» отреагировала на заявление директора американской национальной разведки Тулси Габбард.

«Тут видно что они свой интерес преследуют. Им же нужно было подписание соглашения о редкоземельных металлах. Я так понимаю, это основная цель, и сразу, видите, сговорчивая Украина стала. Посмотрим, как все это дальше будет происходить. Они же сказали, что должно быть прекращение огня со стороны Украины и теперь смотрят, что будем делать мы, но при этом свои соглашения они, я так понимаю, с Украиной собираются подписывать взамен на ту помощь, которую собираются дальше продолжать обеспечивать», — поделилась депутат.

Она обратила внимание, что возобновление передачи разведданных со стороны Вашингтона Киеву выглядит не очень красиво, и предположила, что этот вопрос будет обсуждаться на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Просто это своя игра абсолютно. С одной стороны, обнадеживающе звучало, что США не будет давать помощь, верить в это было можно, но не очень верилось, скажем так. Думаю, что это их уже интересы коммерческие», — высказалась парламентарий.

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Ранее США возобновили передачу разведывательных данных Украине, так как, по их мнению, Киев согласился на урегулирование вооруженного конфликта. Об этом сообщила директор американской национальной разведки Тулси Габбард.

До этого замглавы Министерства обороны (МО) Польши Павел Залевский заявил, что поставки военной помощи Вашингтона Киеву через польский хаб возобновились. Располагается этот логистический узел в Ясенках, недалеко от границы с Украиной.

В начале марта США приостановили всю военную помощь Киеву. Президент России Владимир Путин заявлял, что проводимая РФ на Украине специальная военная операция может завершиться через два месяца в случае, если Киев перестанет получать спонсорские деньги и боеприпасы.

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