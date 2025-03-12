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12:45, 12 марта 2025Россия

Российский дрон два раза стукнул носом грузовик ВСУ, не взорвался и полетел дальше

Российский дрон два раза стукнулся о грузовик ВСУ, не взорвался и полетел дальше
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Дрон российских войск два раза стукнул носовой частью о грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ), не взорвался и полетел дальше. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель».

На кадрах, снятых от первого лица, видно, как БПЛА подлетает к грузовику, похожему на американский MTV M1083. Затем он два раза стукается об его лобовую часть, после чего поднимается выше и летит дальше.

«Даже у дронов бывают "осечки"», — подписал видео автор публикации.

Накануне на видео попал перехват одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ в Московской области. БПЛА шел над частными домами, когда неожиданно взорвался прямо в небе. Если присмотреться, то видно, что украинский дрон был успешно сбит. После хлопка его обломки полетели вниз.

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