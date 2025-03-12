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23:18, 11 марта 2025Мир

Рубио ушел от ответа на вопрос об отношениях между администрацией США и Зеленским

Госсекретарь Рубио не ответил на вопрос о восстановлении отношений с Зеленским
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Марко Рубио

Марко Рубио. Фото: Saul Loeb / Reuters

Американский госсекретарь Марко Рубио не стал прямо отвечать на вопрос о том, восстановлены ли отношения между администрацией США и президентом Украины Владимиром Зеленским. Его слова передает ТАСС.

«Что было налажено здесь, как мы надеемся, так это мир. Это важнее всего», — заявил чиновник, когда его спросили, в каком состоянии сейчас находятся отношения с Зеленским и поддерживает ли он украинского лидера.

Госсекретарь подчеркнул, что сейчас в конфликте погибают люди, и президент США Дональд Трамп хочет положить этому конец, поэтому в Джидде и состоялись переговоры.

«И то, с чем мы уезжаем отсюда сегодня, это обязательство, что украинцы готовы прекратить воевать», — добавил Рубио.

28 февраля Зеленский приехал на встречу с Трампом в Белом доме. Однако переговоры превратились в перепалку, и в итоге президент Украины досрочно покинул Белый дом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал произошедшее беспрецедентным событием. Он также рассказал, что российский лидер Владимир Путин ознакомился со всеми обстоятельствами перепалки лидеров США и Украины.

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