«Мы очень довольны». В Белом доме подвели итоги переговоров делегаций США и Украины в Джидде. Что об этом известно?

Представитель Белого дома Левитт: Трамп поставил Зеленского на место

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подвела итоги переговоров делегаций США и Украины, прошедших накануне в Джидде, Саудовская Аравия. Она отметила, что американский лидер Дональд Трамп поставил своего украинского коллегу на место, объяснив ему, что Вашингтон серьезно настроен на долгосрочное мирное соглашение между Москвой и Киевом.

Он [Трамп] — главный переговорщик, и он поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение

Кэролайн Левитт представитель Белого дома

США довольны результатами переговоров

Левитт указала, что американская сторона осталась довольна тем, как прошла встреча в Джидде. «Мы очень, очень довольны тем, как сложилась сегодняшняя сделка с украинцами. И мы надеемся, что это будет продолжаться долго и вечно», — отметила она.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Также она охарактеризовала беседу делегаций как продуктивную.

В России же, комментируя прошедшие переговоры США и Украины, заявили, что российская сторона доминирует на поле боя, из-за чего любые договоренности касательно конфликта будут приниматься на условиях РФ, а не на американских. Об этом заявил сенатор Константин Косачев. По его мнению, все, что сейчас транслирует Киев, — это не его условия, а то, что диктует ему Вашингтон.

«Пока самое главное — не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями. Дать переговорщикам поработать», — резюмировал российский сенатор.

В Европе же о прошедших переговорах высказались словами «мяч на стороне России». Об этом заявили сразу несколько высокопоставленных лиц — глава евродипломатии Кая Каллас, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон. «Мяч, как всегда, на стороне России. ЕС сделает все возможное для достижения справедливого и прочного мира», — порассуждала Каллас.

Москва может согласиться на предложения Вашингтона при одном условии

По результатам прошедших в Джидде переговоров Киев согласился на 30-дневное перемирие при условии, что Москва пойдет на такой же шаг. После этого Соединенные Штаты отменили паузу в обмене разведданными и начали восстановление помощи в обеспечении безопасности Украины. Американский глава понадеялся, что Россия тоже согласится на прекращение огня, и анонсировал скорый телефонный разговор с президентом страны Владимиром Путиным.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов считает, что Россия может согласиться на 30-дневное перемирие вслед за Украиной. При этом в Москве захотят знать о том, что последует после этого. «Будут ли выполнены условия России? Они не из воздуха взялись, ради них СВО началась», — добавил он.

Только после получения ответов от американской стороны Москва сможет принять окончательное решение, уверен Смирнов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, считает, что отказ Москвы от условий США покажет, что Путин вовсе не хотел мира. «Украинцы доказали, что они могут заключить мир. Теперь Кремлю предстоит подписаться под планом Трампа или столкнуться с последствиями. Если Путин откажется, мы поймем, что он не настроен серьезно на установление мира», — написал он в соцсетях.