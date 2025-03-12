«В дупу засуньте». Российские военкоры высказались резко против 30-дневного перемирия с Украиной по предложению США

Военкор Коц считает, что Украина накопит оружие за месяц перемирия

Военный корреспондент Александр Коц оценил заявления США и Украины по итогам переговоров в Саудовской Аравии. По его мнению, за месяц перемирия, на которое согласился Киев, он накопит оружие и данные разведки.

Отлично переговорили США и Украина. То есть они снова открывают поток вооружений и разведданных. Украина все это копит в течение месяца. А потом виновата в продолжении войны Россия? Александр Коц военкор

Коц напомнил, что Украина всегда предлагала перемирие в моменты сложной обстановки на фронте. Он связал готовность Киева к переговорам с ситуацией в Курской области, где ВСУ вынуждены отступать.

В дупу себе засуньте сейчас свои мирные инициативы. Вам озвучили в прошлом году условия для прекращения огня. Вы ответили вторжением. Мы все поняли Александр Коц военкор

Военкор Борис Рожин придерживается аналогичного мнения. Он заявил, что переговоры станут «классической разводкой» в стиле минских договоренностей. После объявления перемирия на 30 дней начнется имитация переговорного процесса, пока Вооруженные силы Украины будут копить боеприпасы и восстанавливать потрепанные бригады.

Ранее стало известно, что Украина выразила готовность принять предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России.

США отменили паузу в предоставлении Украине помощи и разведданных, сообщил Офис президента страны. Информацию об этом подтвердил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Политик пояснил, что Киев продемонстрировал готовность к миру, теперь нужно получить согласие на перемирие от России. Он добавил, что Украина предложила конкретные шаги по завершению конфликта.

Переговоры США и Украины не учли интересы России

Проект военблогера Михаила Звинчука «Рыбарь» назвал переговоры в Джидде «продолжением марлезонского балета». Там считают, что интересы России не учитываются.

Заявления украинской и американской сторон после переговоров в Саудовской Аравии в очередной раз подтвердили прописную истину: никто не будет учитывать интересы России, да и запреты новой администрации США на поставки оружия и предоставление разведданных отменяются столь же быстро, как и вводятся. Когда надо — тут же успешно договариваются Рыбарь

Журналист Андрей Медведев также считает, что заключать перемирие на фоне успехов российских военных в Курской области не следует. Он уверен, что Киев продолжат «накачивать оружием», как это было неоднократно после заявлений о готовности к разрешению конфликта.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет отметил, что Москва не хочет продолжения конфликта, но и не позволит себя обмануть. Парламентарий напомнил, что за считанные часы до начала переговоров с США Украина совершила массированную атаку дронами по российской территории. По его мнению, это выглядит как попытка запугивания и шантажа со стороны Киева, которую Москва не может оставить безнаказанной.

На Украине считают, что для Зеленского согласие России на перемирие может стать неприятным сюрпризом

Украинское издание «Страна.ua» оценило новые заявления Киева о готовности к прекращению огня сроком на 30 дней на фоне звучавших ранее от официальных лиц высказываний о том, что это невозможно без гарантий безопасности.

Журналисты допустили, что президент Владимир Зеленский мог согласиться на предложение США в надежде на то, что от этой идеи откажется Россия. В этом случае Украина продолжит боевые действия, но при американской поддержке. Кроме того, Вашингтон может усилить санкционное давление на Москву.

Поэтому, если же Россия все же согласится на перемирие, это «будет для Зеленского крайне неприятным сюрпризом», считает издание.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский считает, что обещания об установлении режима прекращения огня на Украине являются лишь черным пиаром Зеленского.