В Словакии бобр почти лишил тысячи человек питьевой воды

Бобр в Словакии построил плотину, которая может лишить 5 тысяч человек воды

Речной бобр в Национальном парке Словакии построил плотину в Кленовой долине, из-за которой теперь 5 тысяч человек могут остаться без питьевой воды. Об этом сообщает агентство TASR.

«Он строит свои плотины на участке между станцией очистки воды и точкой забора сырой воды», — говорится в публикации. Отмечается, что в воде также находятся экскременты животного. Все эти факторы угрожают более чем 5 тысячам человек, которые проживают в деревнях поблизости.

Директор парка Питер Олекса заявил, что руководство намерено решить проблему гуманными способами. Планируется сделать текущее место обитания животного непривлекательным для него, чтобы бобр сам покинул его и поселился там, где его деятельность не будет угрожать здоровью людей.

Ранее сообщалось, что бобры построили плотины в ландшафтном парке Чехии и сэкономили властям 1,2 миллиона долларов.