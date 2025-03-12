Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
01:13, 12 марта 2025Из жизни

В Словакии бобр почти лишил тысячи человек питьевой воды

Бобр в Словакии построил плотину, которая может лишить 5 тысяч человек воды
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Francesco Ungaro / Unsplash

Речной бобр в Национальном парке Словакии построил плотину в Кленовой долине, из-за которой теперь 5 тысяч человек могут остаться без питьевой воды. Об этом сообщает агентство TASR.

«Он строит свои плотины на участке между станцией очистки воды и точкой забора сырой воды», — говорится в публикации. Отмечается, что в воде также находятся экскременты животного. Все эти факторы угрожают более чем 5 тысячам человек, которые проживают в деревнях поблизости.

Директор парка Питер Олекса заявил, что руководство намерено решить проблему гуманными способами. Планируется сделать текущее место обитания животного непривлекательным для него, чтобы бобр сам покинул его и поселился там, где его деятельность не будет угрожать здоровью людей.

Ранее сообщалось, что бобры построили плотины в ландшафтном парке Чехии и сэкономили властям 1,2 миллиона долларов.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Раскрыто влияние психотропных грибов на организм

    Мужчина дал совет одному сыну и случайно разрушил отношения другого

    Женщина пожарила и съела пенис и сердце насильника

    В России назвали лукавством согласие Украины на временное прекращение огня

    В США заявили об отстранении спецпосланника по России и Украине от переговоров

    На Украине заявили о готовности встречаться с представителями США где угодно

    Мошенники начали использовать самозапрет на кредиты для обмана россиян

    В России назвали возможное условие для соглашения на перемирие с Украиной

    Американист раскрыл последствия отказа России от условий США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше