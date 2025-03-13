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07:40, 13 марта 2025Экономика

Крупнейшей экономике мира спрогнозировали рецессию из-за Трампа

Аналитик Ауэрбек: Своенравная политика Трампа приведет к росту инфляции в США
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Niall Carson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Своенравная торговая политика президента США Дональда Трампа может привести американскую экономику к рецессии. Такой прогноз дал научный сотрудник американского Института Леви Маршалл Ауэрбек, его слова приводит РИА Новости.

Из-за роста тарифов на ввоз в США продукции из ряда стран, включая Канаду, Мексику и Китай, крупнейшая экономика мира в среднесрочной перспективе рискует столкнуться с ростом цен. При таком раскладе, отметил эксперт, руководству Федеральной резервной системы (ФРС) придется сохранять ключевую ставку на высоком уровне продолжительный период времени. «Причины грядущей рецессии — полностью внутренние, они кроются в своенравной экономической политике Дональда Трампа, особенно в отношении пошлин», — резюмировал аналитик.

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Еще одной проблемой для американской экономики, добавил Ауэрбек, является растущий госдолг. В обозримой перспективе это обстоятельство сделает США уязвимыми к серьезным экономическим потрясениям. В настоящее время госдолг страны приближается к отметке в 36,6 триллиона долларов. Ранее основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил, что экономика США может пережить «инфаркт» через три года, если власти страны не снизят госдолг до показателя в 3 процента от ВВП.

Трамп утвердил пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая в начале весны. С 4 марта тарифы на импорт продукции из первой страны составили 25 процентов от таможенной стоимости, исключением стали энергоресурсы, ставки на их ввоз оказались на уровне в 10 процентов. Аналогичные пошлины (25 процентов) президент США ввел в отношении товаров из Мексики. В свою очередь, китайские экспортеры будут уплачивать 20-процентные сборы. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис прогнозировал, что из-за агрессивной торговой политики Трампа мировая экономика в среднесрочной перспективе может сократиться на 7 процентов.

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