Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:33, 3 марта 2025Экономика

Крупнейшей экономике мира спрогнозировали инфаркт

Инвестор Далио: ВВП США переживет инфаркт через 3 года, если не снизить госдолг
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Экономика США, являющаяся крупнейшей в мире, переживет инфаркт через три года, если местные власти не сократят к тому времени госдолг до показателя в 3 процента от ВВП. Об этой угрозе заявил основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио, его слова приводит Bloomberg.

В настоящее время госдолг США составляет примерно 36,5 триллиона долларов. Снизить объем государственных обязательств в ходе предвыборной кампании обещал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Однако спустя несколько месяцев после прихода к власти исполнить это намерение ему пока не удалось.

Далио предупреждает, что, если госдолг США продолжит расти стремительными темпами, местная экономика столкнется с серьезным долговым кризисом в течение 2-4 лет. «Это похоже на сердечный приступ. Вы подбираетесь все ближе. Я думаю, это произойдет примерно через три года, может быть на год раньше или позже», — заявил инвестор.

Материалы по теме:
В США годами росли цены и падал уровень жизни. Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
В США годами росли цены и падал уровень жизни.Что внезапно спасло страну от глобального кризиса?
28 февраля 2024
Трамп снова стал президентом США. Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
Трамп снова стал президентом США.Как его возвращение в Белый дом повлияет на экономику США и мира?
6 ноября 2024

Он добавил, что многие держатели американского госдолга уходят с рынка, предчувствуя негативное развитие ситуации. В среднесрочной перспективе местные власти могут столкнуться с нехваткой покупателей гособлигаций. Руководство Федеральной резервной системы (ФРС) может искусственно ослабить доллар для облегчения выплат по гособязательствам. Однако это может привести к глобальной «просадке» других валют. При таком сценарии мир столкнулся бы с риском повторения Великой депрессии, которая захлестнула США в начале 1930-х годов. Подобное развитие событий вряд ли будет выгодно большинству центробанков, заключил Далио.

Еще одной проблемой, с которой может столкнуться экономика США в обозримой перспективе, по мнению экспертов, является рост потребительских цен. Разогнать инфляцию в стране, как утверждают аналитики исследовательской корпорации Moody's, может агрессивная торговая политика Трампа. Вступление в силу с 4 марта импортных пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая, в дальнейшем может привести к росту цен на смартфоны, игровые консоли, ноутбуки, автомобили и обувь, поставляемые в США из этих стран. Диапазон прироста эксперты оценили в 4-20 процентов в зависимости от товарной категории.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Вопрос — что дальше?» ЕС насторожила смена позиции США по Украине. Это связывают с влиянием российских чиновников

      Бойца ВСУ осудят за совершение террористического акта в Курской области

      В Госдуме захотели обсудить наказание для умолчавших об арендаторах

      Шуфутинский тайно женился

      Раскрыт заработок самого высокооплачиваемого актера

      Иран получил усовершенствованные танки «Сулейман-402»

      Близ порта Гамбурга произошел разлив нефтепродуктов

      Названа вероятная дата освобождения из колонии «королевы марафонов»

      Минобороны назвало число сдавшихся в плен в Курской области солдат ВСУ

      Приехавший в отпуск по ранению боец СВО едва не утонул на переходе в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше