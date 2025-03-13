Мужчина разочаровался во внешнем виде стареющей жены и нашел спорный выход

Секс-коуч Лаура Коллинз дала совет пожилому мужчине, который разочаровался во внешнем виде жены и нашел из этой ситуации спорный выход. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам автора письма, он уже более 30 лет женат на женщине, с которой познакомился в подростковом возрасте, у них есть взрослая дочь. Раньше сексуальная жизнь пары была насыщенной, но теперь супруга больше не возбуждает мужчину. «Она редко пользуется косметикой, не уделяет много внимания своей прическе или одежде, если мы не выходим куда-то», — рассказал 54-летний автор письма.

При этом он сблизился с бездетной подругой жены, которая, по его мнению, старается оставаться молодой и привлекательной, и влюбился в нее. «Я думаю, это чувство взаимно: когда мы в компании, она много флиртует со мной, пока жена не видит. Дошло до того, что, когда я занимаюсь любовью с женой, представляю, что я с ее подругой», — признался он. Сейчас мужчина задумался о том, чтобы развестись с женой ради романа с этой женщиной, и разделить имущество.

В прошлом году я потерял обоих родителей, что заставило меня понять, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на мелочи. Я не могу вынести мысли о том, что в 54 года моя жизнь закончилась, когда знаю, что страсть и волнение в пределах досягаемости автор письма в Metro

В ответ Коллинз усомнилась, что чувства сохранились бы, если бы новая женщина стала частью повседневной жизни мужчины. Она обратила внимание на то, что многие взрослые люди ведут себя безрассудно, когда теряют родителей: занимаются экстремальными видами спорта или бросают работу, чтобы путешествовать. Коуч отметила, что женщина может и не разделять фантазий мужчины — возможно, в ее планах только легкий флирт, тем более, автор письма женат на ее подруге.

Я думаю, вам нужно честно поговорить с женой о своих чувствах и позволить ей рассказать о своих. Возможно, вам обоим будет полезно немного пошалить. Роман на стороне будет разрушительным и болезненным, поэтому запишитесь на парное консультирование и посмотрите, можно ли оживить ваш брак Лаура Коллинз секс-коуч

Решение расставаться должно приниматься только после серьезных раздумий и понимания, чего сам мужчина хочет от жизни, подчеркнула она.

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Ранее Коллинз дала совет 50-летней замужней женщине, переспавшей с молодым коллегой. Женщина призналась, что после с секса с молодым мужчиной разочаровалась в муже.