Бывший комик с ТНТ обратился с жалобой в суд

Российский комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известный по участию в Comedy Club на ТНТ, обратился в Мосгорсуд с жалобой на штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что штраф был наложен на него за нарушение деятельности иноагента.
Ранее известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев предположил, что комика признали иностранным агентом из-за нескольких песен в его репертуаре.
До этого сообщалось, что юморист также повысил стоимость частного выступления — 45 минут будут стоить 5,6 миллиона рублей. Подчеркивалось, что Слепаков готов выступить перед любой аудиторией, в том числе российской.