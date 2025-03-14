Бывший комик с ТНТ обратился с жалобой в суд

Бывший комик с ТНТ Слепаков обратился с жалобой на штраф в суд

Российский комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известный по участию в Comedy Club на ТНТ, обратился в Мосгорсуд с жалобой на штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что штраф был наложен на него за нарушение деятельности иноагента.

Ранее известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев предположил, что комика признали иностранным агентом из-за нескольких песен в его репертуаре.

До этого сообщалось, что юморист также повысил стоимость частного выступления — 45 минут будут стоить 5,6 миллиона рублей. Подчеркивалось, что Слепаков готов выступить перед любой аудиторией, в том числе российской.