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08:19, 14 марта 2025Силовые структуры

Бывший комик с ТНТ обратился с жалобой в суд

Бывший комик с ТНТ Слепаков обратился с жалобой на штраф в суд
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Семен Слепаков

Семен Слепаков. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский комик Семен Слепаков (внесен Минюстом в реестр иноагентов), известный по участию в Comedy Club на ТНТ, обратился в Мосгорсуд с жалобой на штраф в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что штраф был наложен на него за нарушение деятельности иноагента.

Ранее известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев предположил, что комика признали иностранным агентом из-за нескольких песен в его репертуаре.

До этого сообщалось, что юморист также повысил стоимость частного выступления — 45 минут будут стоить 5,6 миллиона рублей. Подчеркивалось, что Слепаков готов выступить перед любой аудиторией, в том числе российской.

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