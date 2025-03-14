«Это будет ужасная резня». Трамп попросил Путина пощадить солдат ВСУ в Курской области

Трамп попросил Путина пощадить окруженных в Курской области бойцов ВСУ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что 13 марта получил обратную связь от российского лидера Владимира Путина. Главной темой обсуждения Москвы и Вашингтона стало урегулирование украинского конфликта, а также положение украинских войск в Курской области.

Мы вчера провели очень хорошие и продуктивные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным, и есть все шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится Дональд Трамп президент США

Прежде глава России встретился со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Он выслушал позицию Вашингтона и сообщил некоторые детали касательно мнения Москвы, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Трамп попросил Путина пощадить окруженные группировки ВСУ в Курской области

Глава Белого дома обратился к президенту России с просьбой пощадить окруженные в Курской области группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Американский политик заметил, что в данный момент тысячи украинских солдат находятся в крайне тяжелом и уязвимом положении, утратив всякую надежду выбраться живыми. Трамп настоятельно попросил российского коллегу «пощадить их жизни».

Это будет ужасная резня, такой не было со времен Второй мировой войны. Да благословит их всех Господь!!! Дональд Трамп президент США

Военный эксперт Василий Дандыкин ранее сообщил, что российским бойцам осталось зачистить всего около 100 квадратных километров Курской области до ее полного освобождения. Он напомнил, что для этого Вооруженным силам (ВС) России лишь нужно уничтожить противника в образовавшихся котлах.

Помимо этого, капитан первого ранга запаса заметил, что в дальнейшем России необходимо будет создать «пояс безопасности» в приграничье, который позволит защититься от будущих атак.

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На Западе связали провал ВСУ в Курской области с политикой Трампа

Политика действующего главы США и его временный отказ обеспечивать Киев разведданными привели к провалу ВСУ в Курской области, заявили в издании Politico.

Авторы статьи заметили, что ослабление американской поддержки ВСУ дало мощное преимущество России, которое позволило российским бойцам совершить прорыв за считанные дни. В материале уточнили, что нехватка разведданных стоила Украине больших потерь и упадка боевого духа.

Помимо этого, отсутствие своевременной разведывательной информации привело к ослаблению противовоздушной обороны ВСУ. В последнее время Украине удавалось перехватывать лишь половину запущенных Россией ракет и дронов.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен также прокомментировал ситуацию в Курской области, заметив, что украинские войска вынуждены отступать. Он назвал происходящее крахом для Киева.