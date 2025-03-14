Американский журнал The National Interest (NI) утверждает, что Россия имеет все основания гордиться своей передовой системой противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей». По данным издания, этот зенитный ракетный комплекс признан системой высшего класса в области ПВО. В статье отмечается, что большинство экспертов рассматривают новый российский ЗРК С-500 как передовое решение в сфере ПВО.
Автор издания Майя Карлин подчеркнула, что ракеты, применяемые в «Прометее», марки 40Н6М и 77Н6, способны преодолевать расстояния в 400 и 600 километров соответственно. Также обозреватель напомнила, что данная система может перехватывать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», развивающие скорость 10 чисел Маха.
Карлин подчеркнула, что зависимость Украины от поставок вооружения из западных стран делает ее более восприимчивой к воздействию С-500 «Прометей». Ранее авторы этого издания утверждали, что из-за нового комплекса ПВО «даже самое совершенное западное оружие, которое передали Киеву, будет в опасности».
В С-500 «Прометей» увидели угрозу для важнейших самолетов НАТО
Еще в июне прошлого года авторы журнала Military Watch Magazine назвали С-500 «Прометей» самым мощным комплексом ПВО в мире. Позднее журналисты этого же издания пришли к выводу, что «Прометей» в составе нового полка ВС России угрожает важнейшим самолетам НАТО, обеспечивающие операции ВВС альянса.
В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу для заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для ВВС НАТО
Издание уточнило, что появление первого полка с новыми системами стало значимым этапом для обеспечения защиты России в космосе. Кроме того, Defense TV заявило, что эта оружейная разработка России ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны.
В России раскрыли главную особенность ЗРС «Прометей»
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко раскрыл основную особенность зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».
Помимо решения задач стратегической противоракетной обороны, и, в частности, наращивании сил и средств ПРО на угрожающем направлении за счет мобильности и возможности переброски С-500 в тот или иной регион РФ всеми видами транспорта, «пятисотка» позволяет решать вопрос, связанный с уничтожением перспективных боевых средств космического базирования вероятного противника на ближней околоземной орбите. Плюс это средство нейтрализации ведущихся в США военно-космических программ по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, которые США планируют развернуть на околоземной орбите в ближайшие десятилетия
Как считает Коротченко, в случае конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом задачей С-500 может стать вывод из строя важнейших элементов космической разведки, связи и наблюдения противника.