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14:15, 14 марта 2025Наука и техника

«Россия имеет право гордиться». В США заявили об уязвимости Украины перед С-500 «Прометей»

NI: ЗРК С-500 «Прометей» считается системой высшего класса в области ПВО
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Американский журнал The National Interest (NI) утверждает, что Россия имеет все основания гордиться своей передовой системой противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей». По данным издания, этот зенитный ракетный комплекс признан системой высшего класса в области ПВО. В статье отмечается, что большинство экспертов рассматривают новый российский ЗРК С-500 как передовое решение в сфере ПВО.

Автор издания Майя Карлин подчеркнула, что ракеты, применяемые в «Прометее», марки 40Н6М и 77Н6, способны преодолевать расстояния в 400 и 600 километров соответственно. Также обозреватель напомнила, что данная система может перехватывать гиперзвуковые ракеты «Кинжал», развивающие скорость 10 чисел Маха.

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Карлин подчеркнула, что зависимость Украины от поставок вооружения из западных стран делает ее более восприимчивой к воздействию С-500 «Прометей». Ранее авторы этого издания утверждали, что из-за нового комплекса ПВО «даже самое совершенное западное оружие, которое передали Киеву, будет в опасности».

В С-500 «Прометей» увидели угрозу для важнейших самолетов НАТО

Еще в июне прошлого года авторы журнала Military Watch Magazine назвали С-500 «Прометей» самым мощным комплексом ПВО в мире. Позднее журналисты этого же издания пришли к выводу, что «Прометей» в составе нового полка ВС России угрожает важнейшим самолетам НАТО, обеспечивающие операции ВВС альянса.

В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу для заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для ВВС НАТО

Military Watch Magazine

Издание уточнило, что появление первого полка с новыми системами стало значимым этапом для обеспечения защиты России в космосе. Кроме того, Defense TV заявило, что эта оружейная разработка России ознаменует начало новой эпохи противовоздушной обороны.

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В России раскрыли главную особенность ЗРС «Прометей»

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко раскрыл основную особенность зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей».

Помимо решения задач стратегической противоракетной обороны, и, в частности, наращивании сил и средств ПРО на угрожающем направлении за счет мобильности и возможности переброски С-500 в тот или иной регион РФ всеми видами транспорта, «пятисотка» позволяет решать вопрос, связанный с уничтожением перспективных боевых средств космического базирования вероятного противника на ближней околоземной орбите. Плюс это средство нейтрализации ведущихся в США военно-космических программ по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, которые США планируют развернуть на околоземной орбите в ближайшие десятилетия

Игорь Коротченкоглавный редактор журнала «Национальная оборона»

Как считает Коротченко, в случае конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом задачей С-500 может стать вывод из строя важнейших элементов космической разведки, связи и наблюдения противника.

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