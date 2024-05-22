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13:35, 22 мая 2024Наука и техника

В США оценили влияние российской С-500 на ход СВО

TNI: российский комплекс ПВО С-500 обеспечит России преимущество в СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Новая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» может обеспечить преимущество в ходе специальной военной операции (СВО). Влияние С-500 оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«Потенциальное появление С-500 "Прометей" [в ходе СВО] может изменить ход конфликта и дать России заметное преимущество», — пишет издание.

Автор подчеркнул, что из-за нового комплекса противовоздушной обороны (ПВО) даже самое совершенное западное оружие, которое передали Киеву, будет в опасности.

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В публикации отмечают, что радиолокационный комплекс С-500 способен обнаруживать баллистические цели на расстоянии 2000 километров, а дальность обнаружения аэродинамических целей составляет 800 километров.

В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2024 году Вооруженные силы впервые получат С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

В феврале источники «Известий» сообщили, что Вооруженные силы России провели испытания систем «Прометей», протестировав возможность сбивать с их помощью гиперзвуковые цели.

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      Даниил Иринин
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