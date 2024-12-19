В России раскрыли главную особенность ЗРС «Прометей»

Коротченко: С-500 может уничтожать широкую номенклатуру целей в ближнем космосе

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко раскрыл основную особенность зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Он рассказал в разговоре с РИА Новости, что данная ЗРС способна уничтожать широкую номенклатуру целей в ближнем космосе.

«Плюс это средство нейтрализации ведущихся в США военно-космических программ по созданию на базе многоразового космического челнока X-37В носителя ударных вооружений, которые США планируют развернуть на околоземной орбите в ближайшие десятилетия», — добавил эксперт.

Как считает Коротченко, в случае конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом задачей С-500 может стать вывод из строя важнейших элементов космической разведки, связи и наблюдения противника.

«Прометей» — это, в первую очередь, новейшие технологии в сфере высокоточного наведения и селекции целей, а также устойчивая работа в условиях радиоэлектронного противодействия противника, указал собеседник агентства.

Ранее в США назвали самое мощное средство противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Им стала российская ЗРС С-500 «Прометей», которую могли разместить в Крыму.