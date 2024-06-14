Названо самое мощное средство ПВО

MWM: российская ЗРС С-500 «Прометей» — самый мощный комплекс ПВО в мире

Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей», которую могли разместить в Крыму, — это самый мощный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) в мире. Особенности «Прометея» назвали в публикации Military Watch Magazine (MWM).

«С-500 является специализированной противоракетной системой и считается самым мощным наземным средством [ПВО] своего времени в мире. Ее способность взаимодействовать с другими системами и предоставлять данные о наведении на цель с помощью особенно мощных датчиков может позволить С-500 внести значительный вклад в усилия по противовоздушной обороне без единого выстрела», — пишет издание.

Отмечается, что С-500 способна обнаруживать самолеты на расстоянии до 800 километров, а также перехватывать спутники и боеголовки межконтинентальных баллистических ракет. Также «Прометей» может сбивать гиперзвуковые цели.

Автор отметил, что российская ЗРС также выделяется дальностью поражения в 600 километров. По его словам, С-500 «оптимизирована» для поражения стратегических бомбардировщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения.

Ранее в июне на Украине сообщили о размещении комплексов С-500 в Крыму.

В апреле бывший министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в 2024 году Вооруженные силы России впервые получат системы С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.