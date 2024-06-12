Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
23:38, 12 июня 2024Наука и техника

На Украине сообщили о размещении в Крыму комплексов С-500

Буданов: Россия разместила в Крыму комплексы С-500 «Прометей»

Фото: РИА Новости

Россия разместила в Крыму новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-500 «Прометей». Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова приводятся в Telegram-канале издания «Страна».

В мае американское издание The National Interest (TNI) написало, что «Прометей» может обеспечить России зенитное преимущество в ходе специальной военной операции (СВО). В публикации говорится, что даже самое совершенное западное оружие, которое передали Киеву, будет в опасности.

В апреле Сергей Шойгу, возглавлявший тогда Минобороны, рассказал, что, что в 2024 году Вооруженные силы впервые получат С-500 в двух модификациях — зенитные ракетные комплексы дальнего действия и комплексы противоракетной обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Неизвестный открыл стрельбу около монастыря Оптина пустынь

      Командирам ВСУ придется согласовывать тезисы выступлений

      На Украине сообщили о размещении в Крыму комплексов С-500

      В МОК рассказали об отслеживании соцсетей российских спортсменов

      Раскрыт мотив открывшего стрельбу в районе Оптиной пустыни

      Западу напомнили о словах Путина после появления АПЛ у берегов Кубы

      Названа причина отказа приглашать Россию в Нормандию

      Раскрыты подробности стрельбы в районе монастыря Оптина Пустынь

      Россия обвинила ЕС во лжи в вопросе мира на Украине

      Стало известно о связи обысков у Дмитрия Галкина с его братом Максимом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше