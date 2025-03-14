Стоимость жилья в провинции подсчитали в «квадратах» квартир в Москве

На стоимость жилья в Нижнем Тагиле удастся купить лишь 10 «квадратов» в Москве

На стоимость квартиры в Нижнем Тагиле удастся купить лишь 10 квадратных метров в Москве. Стоимость жилья в провинции относительно столицы подсчитали эксперты портала «Мир квартир», пишет РИА Новости.

По информации специалистов, исследовавших рынок недвижимости в Москве и 69 других городах страны, средняя стоимость квартиры на «вторичке» столицы составляет 21,1 миллиона рублей, и среднестатистический россиянин, который продаст жилье у себя в городе, сможет позволить здесь покупку только 18 «квадратов» жилья. Однако в разных локациях результаты будут неодинаковы. Так, самое просторное жилье в Москве среди жителей провинции удастся приобрести сочинцам — в среднем 36 квадратных метров, что соответствует площади полноценной однокомнатной квартиры. «Чуть меньше возможностей у петербуржца — 34 квадратных метра. Жители Севастополя, Владивостока и Казани купят 25 квадратных метров», — поделились информацией в «Мире квартир». Помимо них, рассчитывать на покупку квартиры-студии в столице могут жители Московской области, Симферополя, Махачкалы, Калининграда и Якутска.

Напротив, меньше всего — только 10 «квадратов» жилья в Москве — за продажу недвижимости в провинции удастся купить тагильчанам. Магнитогорцы, курганцы и волжане смогут позволить себе на два квадратных метра больше жителей Нижнего Тагила, а брянцы, оренбуржцы, смоляне, ульяновцы и астраханцы — на три.

Генеральный директор компании Павел Луценко отметил, что по сравнению с 2018 годом финансовые возможности среднего россиянина позволяли приобрести 14 «квадратов» жилья в столице. «С тех пор недвижимость в российских городах дорожала более активно (плюс 122 процента за семь лет), чем в Москве (плюс 75 процентов), и вот результат: теперь средний житель РФ может позволить себе на четыре "квадрата" больше», — подытожил он.

Ранее в Жилфонде пришли к выводу, что квадратный метр жилья в России в 2025 году стоит 142 борща.