Уолтц: Политика Джо Байдена по Украине могла привести к третьей мировой войне

Политика администрации бывшего президента США Джо Байдена могла привести к тому, что конфликт на Украине перерос бы в третью мировую войну, заявил помощник действующего американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в беседе с ABC News.

Говоря о территориальных уступках, он призвал руководствоваться национальными интересами США и реальным положением дел. «Мы говорили об этом с европейцами и с украинцами: будем ли мы каждого русского вытеснять с каждого дюйма украинской территории, включая Крым?» — заявил он.

13 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением Соединенных Штатов о прекращении огня сроком на 30 дней. При этом глава государства подчеркнул, что эта мера должна быть принята с учетом первопричин начала кризиса и привести к долгосрочному мирному урегулированию, а не передышке для Вооруженных сил Украины (ВСУ).