Хинштейн опроверг информацию о сокращении помощи семьям бойцов СВО

Хинштейн опроверг данные о сокращении помощи семьям погибших участников СВО

Распространившийся в сети документ от имени врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, в котором говорится о планах сократить помощь семьям участников специальной военной операции (СВО), оказался фейком. Информацию опроверг сам чиновник в своем Telegram-канале.

Было опубликовано фото письма, якобы написанного от имени Хинштейна. В нем он обращается к депутату Госдумы Ивану Солодовникову и отмечает, что единовременная материальная помощь выплачивается членам семей 2693 военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО. Это «значительно превышает имеющиеся средства резервного фонда финансирования непредвиденных расходов АТО», говорится в документе. В связи с этим администрация Курской области якобы рассматривает вопрос о существенном снижении суммы единовременной помощи семьях погибших военнослужащих.

На появившуюся информацию отреагировал Хинштейн. «Заверяю каждого, что письма с таким номером просто не существует», — написал врио главы региона. Он также перечислил признаки, по которым видно, что документ является фейком. Так, за основу взят старый формат бланка, что видно по «шапке» слева, такие бланки давно не используются правительством Курской области. Чиновник обратил внимание на то, что номер писем на губернаторских бланках всегда начинается с индекса «01-11/…», а не «01-09/…». Кроме того, некорректно написаны данные самого врио главы региона — «А. Хинштейн», а не «А.Е. Хинштейн». Чиновник назвал вбросы попыткой расколоть общество и призвал доверять лишь официальным источникам.

Хинштейн в своем официальном канале, напротив, заявил о расширении, а не сокращении помощи для участников СВО. «На Курской земле помощь нашим защитникам не только не сокращается, а ровно наоборот — мы ее расширяем», — указал он.

В феврале чиновник сообщал, что в регионе введен упрощенный порядок выплат участникам СВО. Раньше выплата предоставлялась только один раз, независимо от количества ранений. Теперь выплата будет идти за каждое ранение. Также военнослужащим больше не нужно предоставлять справку об участии в СВО — это упрощает процесс получения помощи.

Сообщение о сокращении помощи семьям бойцов СВО получило распространение в российских СМИ — многие издания и агентства выпустили материалы с опровержением — ТАСС, mk.ru, KurskCity, РИА Курск.

Информация о том, что в Курской области значительно сократят выплаты семьям участников СВО, является фейком. Врио главы региона Александр Хинштейн опроверг эти данные, перечислив признаки, по которым можно распознать поддельный документ. Он добавил, что помощь бойцам СВО только расширяется

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».