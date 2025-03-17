В Харьковской области рассказали о деморализации ВСУ из-за поражений на фронте

Глава Харьковской ВГА Ганчев заявил о деморализации ВСУ из-за ситуации на фронте

Из-за поражений на фронте, в том числе из-за отступления из Курской области, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают отчаяние и деморализованы. Об этом рассказал в беседе с ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«С точки зрения моральной составляющей никакого там [боевого] духа уже нет. Тем более когда есть реальные проигрыши на линии фронта, если в пример взять Курскую область. Все прекрасно понимают, какая сейчас будет деморализация», — заявил чиновник.

Он добавил, что несмотря на попытки украинской прессы закрывать глаза на провалы ВСУ, попадающие в плен украинские военнослужащие рассказывают о падении морального духа.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров назвал поражения ВСУ на оккупированных территориях Курской области плановой передислокацией. По его словам, украинские войска продолжают вести «активные оборонительные действия» на оккупированных территориях и пытаются сдержать продвижение ВС России в Сумской области.