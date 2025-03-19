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16:11, 19 марта 2025Экономика

Европейские нефтяники попросили отсрочить санкции

Politika: Сербская нефтяная компания NIS попросила Минфин США отсрочить санкции
Вячеслав Агапов

Фото: Jessica Lutz / Reuters

Сербская нефтяная компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии» — прим. «Ленты ру») попросила Минфин США отсрочить санкции. Об этом сообщает издание Politika.

Нефтяники из европейской страны просят продлить ранее данную отсрочку на введение ограничений, чтобы российская и сербская стороны договорились о дальнейшей работе. Первоначально установленный американским Министерством финансов истекает 28 марта.

«Первые 30 дней, которые были получены, мало для согласования всех важных вопросов, поскольку NIS не только занимает более 50 процентов рынка Сербии, но и является единственным переработчиком нефти», — со ссылкой на собственные источники сообщает издание.

Об отсрочке для установления ограничений президент Сербии Александр Вучич сообщал в конце февраля. По его словам, решение было принято по запросу властей, и это хорошая новость для граждан страны.

США намеревались ввести санкции против NIS, так как 50 процентов компании принадлежат «Газпром нефти». Вучич поднимал вопрос о выкупе российской доли в NIS, но в Москве заподозрили Белград в попытке «заработать на этом моменте».

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