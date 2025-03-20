Фетисов предложил подлечить критикующего Россию Гашека

Фетисов предложил подлечить Гашека, осудившего идею матча с игроками НХЛ и КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил осуждение бывшим чешским хоккеистом Домиником Гашеком идеи организовать хоккейные матчи между игроками из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит aif.ru.

«Ему надо приехать, чтобы мы подлечили его здесь, но у него денег нет. Все деньги потерял. А так в хорошую клинику положим, полечим», — заявил Фетисов. По его мнению, Гашек должен понимать, что это не просто хоккей, а предотвращение третьей мировой войны и желание президентов закончить всякие военные конфликты.

Ранее Гашек обвинил Дональда Трампа в госизмене и оскорблении американцев. Недовольство чеха вызвало то, что президент США поддержал идею российского коллеги Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками.

Гашек неоднократно и резко высказывался против возвращения российских спортсменов на международные турниры. «Чиновники, которые это допустят, страна, которая будет принимать соревнования, будут нести прямую ответственность за множество потерянных и искалеченных жизней», — в частности, говорил он.

