МВД опровергло сообщения о совершающих квартирные кражи лжесотрудниках полиции

МВД: Данные о совершающих кражи лжесотрудниках полиции недостоверны

Распространившиеся в сети сообщения о том, что лжесотрудники полиции ходят по квартирам, пытаясь получить личные данные жильцов, а затем совершают квартирные кражи, является фейком. Информацию прокомментировали в МВД.

В различных пабликах была размещена «поквартирная карточка», которую предлагалось заполнить гражданам — нужно было предоставить сведения о владельцах квартиры, данные о наличии автотранспорта, разрешение на оружие и другие. Утверждалось, что в различных городах России якобы орудуют мошенники, выдающие себя за сотрудников полиции. Они обходят квартиры, собирают информацию о жильцах, в том числе их биометрию, и совершают кражи. Предостережения часто расходились в сети якобы от имени МВД.

На «поквартирной карточке» есть упоминание сотрудника Жетысуского района полиции. Сообщения распространялись в Великом Новгороде, в то время как отделение полиции находится в Казахстане.

Фейк распространялся и раньше в разных российских регионах. В частности, в январе МВД по Республике Татарстан комментировало подобные сообщения. Ведомство призвало не поддаваться на провокации, а в случае, если в дом придут незнакомцы с подобными требованиями, немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы. В мае прошлого года о том же сообщало МВД по Республике Мордовия. Уточнялось, что в ряде домовых чатов стала распространятся информация, что «существует группа людей, которая ходит от двери к двери, выдавая себя за сотрудников внутренних дел. Они имеют при себе документы и бланки с символикой МВД, получают личные данные якобы для переписи населения, а потом совершают кражи в домах. «МВД по Республике Мордовия сообщает, что данная информация не соответствует действительности, а данное сообщение является фейком», — сказали там, напомнив об ответственности за распространение недостоверных материалов.

МВД по Волгоградской области также сообщало, что распространяемая от имени ведомства информация не соответствует действительности. Сотрудникам полиции подобных задач не ставилось, обращений о подобных визитерах не поступало.

В МВД пояснили, что в растиражированном предупреждении можно заметить все признаки фейка. Так, не указан автор сообщения, не говорится, где именно зафиксированы подобные случаи. «Выходит, что проверить такого рода информацию невозможно. При этом разместившая информацию указывает, что делает это с целью: "Усиленного предупреждения о безопасности"», — заявили в ведомстве.

Информация о лжесотрудниках полиции, орудующих в разных городах России, получила широкое распространение в СМИ. Материалы с опровержением публиковали многие региональные издания — 59.RU, NN.RU, aif.ru, V102.Ru и другие.

Информация о том, что лжесотрудники полицию собирают биометрию под предлогом подготовки к переписи населения, а потом совершают кражи, оказалась давним фейком. В МВД заявили, что не рассылали подобных сообщений, а также не фиксировали случаев правонарушений и краж.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».