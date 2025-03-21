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18:39, 21 марта 2025Бывший СССР

«Парни шарят. Сохраняйте бдительность». Элитные украинские диверсанты научились маскироваться точь-в-точь как российский спецназ

Опубликовано фото с замаскированными под спецназ ВС РФ диверсантами ВСУ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Украинские военнослужащие, одетые в российскую форму. Архивное фото

Украинские военнослужащие, одетые в российскую форму. Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Появилось фото украинских военных из состава 8-го полка Сил специальных операций (ССО) ВСУ, замаскировавшихся под российских бойцов.

Снимок опубликовал Telegram-канал «Архангелы спецназа». На нем украинские диверсанты появились перед боевым выходом в маскировочном камуфляже, как утверждается, войск Специального назначения ВС РФ.

Украинские диверсанты используют трофейное российское оружие

Авторы обратили внимание, что у бойцов ССО есть снаряжение от российского «АрсАрма» и «Техинком», а также автоматы АК-74, АК-105, АК-12 с соответствующим тюнингом и российские шевроны и атрибутика. «Разумеется, все получено в качестве трофеев и используется для диверсий», — пишет канал.

Там посчитали, что уровень украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) заметно возрос. «Если раньше они просто использовали наш "пиксель", который в совокупности с западным вооружением сразу вызывал определенные подозрения, то теперь, используя российское снаряжение, вооружение и атрибутику вместе с отличным владением русским языком, это все значительно усложняет их раскрытие, особенно непритязательному глазу <…> В случае с 8-м полком ССО, парни шарят, в чем толк, и знают, как работать в таких условиях», — заявляет «Архангелы спецназа».

Хоть он и противник, его нужно уважать, так как он показывает, на что способен. Поэтому сохраняйте бдительность при любой ситуации

Telegram-канал «Архангелы спецназа»

Авторы подчеркнули, что уровень маскировки ВСУ подчеркивает важность контрразведки как на передовой, так и в глубоком тылу, где те также могут находиться.

Украинские ДРГ неоднократно одевались в российскую форму

Ранее стало известно, что в освобожденных населенных пунктах Курской области начали выявлять украинских солдат, переодетых в бойцов ВС России.

В силовых структурах заявили, что помощь в задержании солдат ВСУ оказывают местные жители, которые информируют российских военных о подозрительных личностях. Украинские солдаты переодеваются в форму бойцов РФ, чтобы спастись. «Оставшиеся в живых боевики ВСУ маскируются в населенных пунктах под гражданских. Военные и силовые структуры выявляют и задерживают оккупантов», — сказал источник.

В январе сообщалось, что в Кременских лесах в Луганской народной республике была замечена группа украинских диверсантов численностью 11 человек, переодетых в российскую форму. После этого начался стрелковый бой, в ходе которого российским войскам удалось уничтожить четырех бойцов ДРГ. Остальным удалось скрыться.

А в декабре медик-штурмовик Вооруженных сил России рассказал об обстрелявших их под видом российских бойцов солдатах Вооруженных сил Украины в Курской области.

«Мы, когда заходили [в один из населенных пунктов в российском приграничье], все говорили, что якобы там сидят союзники. Мы заходим, а по нам идет огонь. Начинаем с ними контакт налаживать какой-то словесный. А тут опять огонь. Мы начинаем заходить и понимаем, что это не наши, там нашивки другие — флаг их [украинский]», — рассказал он.

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