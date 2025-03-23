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18:36, 23 марта 2025Из жизни

16-летние девушки отправились кататься на доске и провели 16 часов в открытом море

Во Флориде 16-летние девушки потерялись в море и провели 16 часов на доске
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Флорида, США, рыбаки случайно наткнулись на 16-летних девушек, потерявшихся в море, и спасли их. Об этом сообщает ABC News.

Девушки вдвоем отправились кататься на сапборде — надувной доске, на которой передвигаются стоя с помощью весла. Последний раз их видели в четыре часа вечера 17 марта. Вскоре Комиссия по охране рыбы и дикой природы Флориды (FWC) и несколько волонтерских организаций начали поиски девушек, но все их усилия были тщетны.

Девушек нашли лишь на следующий день. Алекс Джеффрис, Уилл Полинг и Расс Кун рыбачили в море, как вдруг заметили что-то похожее на плот. Подплыв ближе, они увидели сапборд и девушек, ютившихся на нем. Они рассказали, что провели в открытом море 16 часов. Все это время девушки держались у устричного рифа, но не могли выйти на него: они были босиком, а риф был покрыт острыми раковинами.

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По словам девушек, они видели поисковый вертолет, пролетавший над ними, но не знали, как привлечь внимание пилота. Их доставили на берег. На девушках остались царапины, к тому же они сильно замерзли, но в целом не пострадали.

Ранее рыбак из Перу Максимо Напа Кастро рассказал, как ему удалось выжить, дрейфуя в Тихом океане 95 дней. Он признался, что пил дождевую воду, собиравшуюся в лодке, и кровь черепах, а ел птиц и насекомых.

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