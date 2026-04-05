01:04, 5 апреля 2026

Получивший литературную премию боец из Самары погиб на СВО

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Самарский боец с позывным Велес, автор-прозаик и автор Telegram-канала «VELES тихонько пишет» погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в его аккаунте.

Его канал в Telegram насчитывает более 48 тысяч подписчиков. С первых дней начала проведения специальной военной операции он являлся участником боевых действий.

В 2024 году Велес стал автором книги и получил литературную премию имени Арсеньева. Военнослужащий победил в номинации «Судьба человека».

В декабре 2025 года сообщалось, что в Донецкой народной республике в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб бывший корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов. Смертельное ранение он получил во время выполнения боевого задания.

    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Подик захотел призвать всех мужчин Украины в ВСУ

    Сердце страдающей от кишечной инфекции туристки остановилось на борту самолета

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Все новости
