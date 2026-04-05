Получивший литературную премию боец из Самары погиб на СВО

На СВО погиб самарский боец с позывным Велес, получивший литературную премию

Самарский боец с позывным Велес, автор-прозаик и автор Telegram-канала «VELES тихонько пишет» погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в его аккаунте.

Его канал в Telegram насчитывает более 48 тысяч подписчиков. С первых дней начала проведения специальной военной операции он являлся участником боевых действий.

В 2024 году Велес стал автором книги и получил литературную премию имени Арсеньева. Военнослужащий победил в номинации «Судьба человека».

В декабре 2025 года сообщалось, что в Донецкой народной республике в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб бывший корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов. Смертельное ранение он получил во время выполнения боевого задания.