Корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов погиб в зоне СВО. Его атаковал украинский дрон под Северском

Корреспондент Николай Чигасов погиб под Северском в ДНР при атаке БПЛА ВСУ

В Донецкой народной республике (ДНР) в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб корреспондент «Ленты.ру» Николай Чигасов. Как стало известно, смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском.

Николай Чигасов работал в международной редакции «Ленты.ру» в 2021-2022 годах. В издание он пришел из «Московских новостей», где начинал карьеру журналиста. Был выпускником факультета политологии и мировой политики «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ) в Санкт-Петербурге. Писал о военных и дипломатических конфликтах, а также о проблемах международных блоков и организаций.

После начала специальной военной операции (СВО) в 2022 году он начал писать о проблемах беженцев, а затем решил добровольно уйти на фронт

Стоял у истоков создания современных систем противодействия БПЛА в Луганской народной республике (ЛНР), начав службу в подразделении «Сурикаты» Игоря Мангушева, известного под позывным Берег. Был одним из наиболее результативных военнослужащих своего взвода.

Фото: Дмитрий Плотников

Участвовал в боевых действиях под Кременной на лиманском направлении, освобождал село Спорное.

В сентябре 2024 года во время выполнения боевого задания получил осколочное ранение при атаке FPV-дрона. Несмотря на тяжелую травму ноги и опасность повторных атак БПЛА, смог самостоятельно добраться в расположение своей части. Был награжден медалью «За спасение погибающих».

В последний год воевал под Северском, командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты. Начав боевой путь рядовым, дослужился до звания лейтенанта.

Последним материалом, опубликованным в «Ленте.ру», стало его интервью о работе противодроновых подразделений.

Фото: Дмитрий Плотников

Николай Чигасов был смелым и упорным человеком. Его отличали решительность и идеализм. По словам близких, ему можно было довериться в любой ситуации. Он искренне любил Россию и был готов до конца стоять за Отечество, друзей и близких.

Коллектив «Ленты.ру» выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Николая Чигасова.