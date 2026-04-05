01:44, 5 апреля 2026Россия

В России ввели ГОСТ на приготовление еще двух популярных блюд

Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Global Look Press

В России ввели рекомендации по технологии приготовления вареников и запеканок, которые содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

В соответствии с правилами, тесто для вареников требуется изготавливать из пшеничной, ржаной или же гречневой муки, а также оно должно быть пресным. Тесто раскатывается на круглые сочни, куда укладывается начинка, после чего повар сворачивает тесто пополам и закрепляет края на выбор — либо простым защипом, либо «косичкой».

Начинка для вареников обязательно должна быть уже готовой и не требовать предварительной тепловой обработки.

Если же готовятся ленивые вареники, то тесто необходимо смешивать с начинкой, раскатывать в жгут и нарезать кусочками.

Начинка в сладких варениках — творог, ягоды и фрукты, а в несладких — картофель, грибы, капуста или же мясо с луком.

Вареники отвариваются в подсоленной воде и подаются горячими, сладкие могут подаваться в холодном виде.

Если говорить о запеканке, то для ее приготовления нужно использовать измельченные, размятые или пюреобразные продукты. Чаще всего в списке таких продуктов картофель, творог и крупы. Ингредиенты выкладывают слоями в плоскую форму или сковороду и запекают до румяной корочки.

Подавать к запеканкам рекомендуют сметану, варенья мед и сгущенное молоко.

Ранее стало известно о том, что Росстандарт утвердил новые ГОСТы на этиловый спирт и сдобные булочки.

