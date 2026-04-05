Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:01, 5 апреля 2026Россия

Жители российского города проснулись от серии мощных взрывов

Серия взрывов прогремела над Кстово в Нижегородской области, работает ПВО
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Жители города Кстово в Нижегородской области сообщили о серии мощных взрывов в ночь с 4 на 5 апреля. Как пишет Telegram-канал Shot, по предварительной информации, противовоздушная оборона России работает по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Люди рассказали, что всего за 20 минут было слышно около пяти-шести взрывов в разных районах города. В небе видны яркие вспышки и слышно гудение двигателей.

Кроме того, по словам жителей, беспилотники пролетают на низкой высоте и по ним работает система ПВО.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях в городе нет.

Ранее в Белгородской области из-за атак украинских БПЛА пострадали две женщины, их обеих госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok