Жители российского города проснулись от серии мощных взрывов

Серия взрывов прогремела над Кстово в Нижегородской области, работает ПВО

Жители города Кстово в Нижегородской области сообщили о серии мощных взрывов в ночь с 4 на 5 апреля. Как пишет Telegram-канал Shot, по предварительной информации, противовоздушная оборона России работает по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Люди рассказали, что всего за 20 минут было слышно около пяти-шести взрывов в разных районах города. В небе видны яркие вспышки и слышно гудение двигателей.

Кроме того, по словам жителей, беспилотники пролетают на низкой высоте и по ним работает система ПВО.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях в городе нет.

Ранее в Белгородской области из-за атак украинских БПЛА пострадали две женщины, их обеих госпитализировали.

