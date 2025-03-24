Песков назвал портрет для Трампа очень личным подарком Путина

Президент России Владимир Путин преподнес своему американскому коллеге Дональду Трампу картину в качестве подарка. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону после встречи с российским лидером. Информацию о подарке подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле назвали личным подарок Путина Трампу

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин действительно подарил Трампу его портрет. Песков отметил, что этот подарок является личным.

Единственное, что я вам могу сказать, что это был абсолютно личный подарок, который президент передал своему американскому коллеге Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Как рассказал спецпосланник американского президента, глава Белого дома был «по-настоящему тронут» полученным от своего российского коллеги подарком.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Подаренную Трампу картину оценили

Народный художник России Никас Сафронов оценил картину, которую Путин подарил президенту Соединенных Штатов. Он отметил, что в России много талантливых художников. «Поэтому Россия известна всему миру как страна, которая дарует культуру и искусство на протяжении многих веков», — указал Сафронов.

При этом художник не стал раскрывать, сколько может стоить подаренный Трампу портрет. По его словам, картина бесценна.

Такая работа, скорей всего, является бесценной Никас Сафронов художник

Вассерман счел хорошим подарок Путина

Эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман также оценил преподнесенный Трампу российским лидером подарок. Свое мнение он высказал в беседе с «МК».

Нет смысла дарить человеку то, что у него и так уже есть. У Трампа имеется очень многое. И, соответственно, надо ему дарить то, чего он найти не может. В данном случае — это именно портрет, поскольку до этого портрета у Трампа наверняка вообще не было сведений о таком художнике. А художник, наверное, хороший: к плохому Путин бы не обратился Анатолий Вассерман эрудит, депутат Госдумы

Вассерман добавил, что такой подарок наверняка понравился Трампу гораздо больше, чем «какой-нибудь антиквариат» или драгоценности, которые принято дарить. Кроме того, он отметил, что портреты главы государств дарят друг другу не часто, поэтому этот подарок Путина запомнится президенту Соединенных Штатов.

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool via Reuters

Политолог объяснил значение подарка Путина президенту США

Политолог, директор по научной работе клуба «Валдай» Федор Лукьянов в беседе с aif.ru объяснил значение подарка. Он напомнил, что обмен подарками между мировыми лидерами служит укреплению доверительных отношений, а дарение портрета эксперт назвал элементом так называемой монаршей дипломатии — обменом знаками внимания для создания крепких связей.

Взгляды Путина и Трампа схожи, что также способствует развитию их отношений. В отличие от западного политического стиля, оба лидера имеют своеобразные взгляды, и Трамп часто критиковал западную политику за ее лицемерие Федор Лукьянов политолог

Эксперт добавил, что Путин и Трамп могли бы наладить отношения еще во время первого президентского срока американского политика. Однако, по его словам, этому помешали «внутренние проблемы в США».