Банкоматы по всей России не принимают новые пятитысячные купюры. Почему так происходит и при чем здесь СВО?

ВТБ пообещало обновить банкоматы для приема новых пятитысячных купюр

Россияне в беседе с «Известиями» пожаловались, что некоторые банкоматы в стране до сих пор не распознают и не принимают новую купюру номиналом 5000 рублей, которая вошла в массовый оборот еще в конце прошлого года. Так, проблемы наблюдались у клиентов Альфа-Банка и ВТБ.

Директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов «Ингосстрах» Банка Полина Берсенева пояснила, что для приема обновленных купюр необходима последняя версия модуля распознавания, однако на сегодняшний день устройства обновили не все. В «Новикоме» добавили, что сложности связаны с тем, что компании — производители ATM, ранее длительное время работавшие на рынке, покинули Россию после начала специальной военной операции (СВО). С тех пор они не поддерживают прикладное программное обеспечение и не разрабатывают для страны шаблоны под новые купюры. В связи с этим кредитные организации вынуждены справляться своими силами, и в ряде случаев может помочь только замена устройств.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ВТБ пообещали до конца недели обновить все банкоматы

В Центробанке ожидают, что проблема вскоре исчезнет, так как настройка тех автоматов, которые пока не принимают новые пятитысячные купюры, вскоре завершится по всей стране. При этом там указали, что на сегодняшний день почти все из них уже осуществляют данную работу.

Представители ВТБ, комментируя указанные данные, сообщили, что уже в ближайшие дни обновление сети их банкоматов полностью завершится. После этого все аппараты банка смогут принимать новые банкноты.

Острее всего ситуация обстоит в столице

Как указал в беседе с «Известиями» бывший вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, в среднем по стране к приему новых купюр не готовы около 15 процентов финансовых организаций. При этом, по его словам, острее всего ситуация наблюдается в Москве — здесь их доля выше (около 25 процентов) из-за того, что исторически в столице использовали слишком много моделей банкоматов, и на их замену или обновление необходимо больше времени. Оборот указанной купюры пока не носит в городе массовый характер, уточнил зампредседателя правления банка «Дом.РФ» Николай Козак. Она начала встречаться в Москве только в начале года.

При этом, как порассуждал Федор Сидоров из «Школы практического инвестирования», невозможность приема пятитысячных купюр для жителей страны более чувствительна, чем, к примеру, купюр номиналом 100 рублей. Это связано с тем, что при возникновении проблемы люди не могут вовремя пополнить счет, чтобы погасить задолженность перед банком — именно через банкомат многие предпочитают гасить займы, уверен он.