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11:06, 24 марта 2025Наука и техника

В США рассказали о способном сбросить атомную бомбу на Россию космоплане

19FortyFive: Россия и Китай не готовы к американскому космоплану X-37B
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: United States Air Force

Россия и Китай не готовы к вызовам, создаваемым многоразовым космопланом X-37B, используемым Военно-воздушными силами США для отработки экспериментальных технологий в околоземном пространстве. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

«Одной из ключевых особенностей X-37B является его способность оставаться на орбите в течение длительного времени. Космический корабль выполнил множество миссий длительностью от нескольких месяцев до более двух лет. Седьмая миссия, завершившаяся в марте 2025 года, длилась 434 дня», — пишет обозреватель Исаак Зейтц об аппарате, который, по мнению российских экспертов, способен сбросить атомную бомбу на Россию.

Автор напоминает, что X-37B может обнаруживать, отслеживать и изучать объекты в космосе. «Одной из первоначальных целей программы X-37B была разработка корабля, способного встречаться со спутниками и выполнять ремонтные работы», — уверяет Зейтц.

Обозреватель уверен, что космоплан готов сыграть «ключевую роль в будущем военных космических операций».

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В октябре издание Defense News со ссылкой на Космические силы США сообщило, что X-37B проведет серию маневров в околоземном космическом пространстве, включающих аэродинамическое торможение в верхних слоях атмосферы и отсоединение служебного модуля.

В мае 2021-го гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок. После этого в июле того же года еженедельник «Военно-промышленный курьер», комментируя заявление Новикова, написал, что «есть большая вероятность того, что американский космолет Boeing X-37B может выйти в заданный район космического пространства, затем совершить нырок до мезосферы и сбросить ядерные боеголовки на заранее выбранные объекты на территории России».

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