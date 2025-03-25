Белый дом: США помогут РФ с доступом к мировому рынку для экспорта удобрений

США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений. Об этом заявили на официальном сайте Белого дома.

«Соединенные Штаты помогут России восстановить доступ на мировой рынок экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование и расширить доступ к портам и платежным системам для подобных сделок», — говорится в сообщении.

Во вторник, 25 марта, в Эр-Рияде прошли самые долгие переговоры России и США по Украине в текущем году. Диалог продолжался более 12 часов.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, главной темой переговоров было безопасное судоходство в Черном море.