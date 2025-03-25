Ушла из жизни озвучивавшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши» актриса

Ушла из жизни актриса Марченко, озвучивавшая Каркушу в «Спокойной ночи, малыши»

В возрасте 88 лет ушла из жизни актриса Галина Марченко, озвучивавшая Каркушу в детской передаче «Спокойной ночи, малыши». Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Марченко почти 50 лет работала в передаче «Спокойной ночи, малыши». В последние 25 лет она озвучивала Каркушу.

Telegram-канал Shot уточнил, что возможной причиной ухода из жизни стала остановка сердца.

Галина Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году она окончила Высшее театральное училище им. Щепкина. До «Спокойной ночи, малыши» актриса 12 лет трудилась в Центральном детском театре.