В США заявили о самых высоких шансах на улучшение отношений с Россией

Профессор Кузник: Шансы на улучшение отношений США и РФ на самом высоком уровне

Шансы на улучшение российско-американских отношений сейчас находятся на самом высоком уровне. Об этом заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас лучше, чем были с тех пор, как США вышли из договора по ПРО в 2002 году...», — отметил он.

По словам Кузника, обе стороны заинтересованы в налаживании отношений, несмотря на попытки многих европейских политиков помешать этому.

Ранее зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что если отношения России и США улучшатся, то в мире будет спокойнее. По его словам, шаг за шагом надо очищать российско-американские отношения от всех сорняков, которые выросли за эти почти 30 лет.