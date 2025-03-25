Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:33, 25 марта 2025Мир

В США заявили о самых высоких шансах на улучшение отношений с Россией

Профессор Кузник: Шансы на улучшение отношений США и РФ на самом высоком уровне
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Шансы на улучшение российско-американских отношений сейчас находятся на самом высоком уровне. Об этом заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, что перспективы улучшения американо-российских отношений сейчас лучше, чем были с тех пор, как США вышли из договора по ПРО в 2002 году...», — отметил он.

По словам Кузника, обе стороны заинтересованы в налаживании отношений, несмотря на попытки многих европейских политиков помешать этому.

Ранее зампред международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что если отношения России и США улучшатся, то в мире будет спокойнее. По его словам, шаг за шагом надо очищать российско-американские отношения от всех сорняков, которые выросли за эти почти 30 лет.

    Обсудить
    Последние новости

    Трое сотрудников федеральных СМИ погибли от прицельного удара ВСУ. В Москве это назвали терактом

    Модель ушла из порно ради дочери и обвинила бывших коллег в разрушении общества

    Кушанашвили раскрыл изменившее его жизнь предостережение Киркорова

    Стало известно о попытке исламистов в Сирии замести следы геноцида христиан и алавитов

    Дубинский высказался о внешнем виде украинской делегации

    Стало известно об обнаружении девяти тел жителей при эвакуации людей в Курской области

    У россиянина по ошибке выявили беременность

    Создаваемый из-за Украины оборонный пакт оказался под угрозой из-за рыбы

    В российском городе участились случаи «воровства» тел покойников

    Губернатор заявил о напряженной ночи в приграничном районе Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше