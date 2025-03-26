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13:41, 26 марта 2025Культура

Ефремову предложили должность на швейной фабрике

Актеру Ефремову предложили должность коммерческого директора швейной фабрики
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Photoagency Interpress / Globallookpress.com

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову предложили занять должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики после условно-досрочного освобождения. Об этом пишет RT в Telegram со ссылкой на слова гендиректора предприятия Юрия Лукьянчикова.

По словам мужчины, он является поклонником творчества актера и хочет ему помочь. «А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», — сказал Лукьянчиков.

Гендиректор швейной фабрики отметил, что артиста также готовы обеспечить жильем в городе Иваново, предоставить ему питание, кабинет и служебный автомобиль. Также Ефремова хотят привлечь к работе с детьми в театральном кружке, пишет канал. При этом Лукьянчиков подчеркнул, что актер может работать в Москве и иногда приезжать на предприятие.

Ранее художественный руководитель Московского театра имени Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков оценил шансы Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП, вернуться к профессии после освобождения из белгородской колонии.

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