Ефремову предложили должность на швейной фабрике

Актеру Ефремову предложили должность коммерческого директора швейной фабрики

Заслуженному артисту России Михаилу Ефремову предложили занять должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики после условно-досрочного освобождения. Об этом пишет RT в Telegram со ссылкой на слова гендиректора предприятия Юрия Лукьянчикова.

По словам мужчины, он является поклонником творчества актера и хочет ему помочь. «А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет», — сказал Лукьянчиков.

Гендиректор швейной фабрики отметил, что артиста также готовы обеспечить жильем в городе Иваново, предоставить ему питание, кабинет и служебный автомобиль. Также Ефремова хотят привлечь к работе с детьми в театральном кружке, пишет канал. При этом Лукьянчиков подчеркнул, что актер может работать в Москве и иногда приезжать на предприятие.

Ранее художественный руководитель Московского театра имени Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков оценил шансы Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП, вернуться к профессии после освобождения из белгородской колонии.