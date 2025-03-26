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10:35, 26 марта 2025Культура

Шансы Ефремова вернуться к профессии после освобождения из колонии оценили

Машков заявил, что Ефремов захочет приносить пользу после случившейся трагедии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Художественный руководитель Московского театра имени Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков оценил шансы актера театра и кино Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП, вернуться к профессии после освобождения из белгородской колонии. Его слова приводит Life.ru.

Машков указал на то, что давно не видел коллегу, из-за чего ему «трудно об этом говорить». «Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу», — сказал актер.

Он также подчеркнул, что возвращение к жизни «с тем грузом и грехом» — это тоже путь.

Ранее директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался сотрудничать с Михаилом Ефремовым после условно-досрочного освобождения.

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