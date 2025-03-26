Шансы Ефремова вернуться к профессии после освобождения из колонии оценили

Машков заявил, что Ефремов захочет приносить пользу после случившейся трагедии

Художественный руководитель Московского театра имени Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков оценил шансы актера театра и кино Михаила Ефремова, осужденного за пьяное ДТП, вернуться к профессии после освобождения из белгородской колонии. Его слова приводит Life.ru.

Машков указал на то, что давно не видел коллегу, из-за чего ему «трудно об этом говорить». «Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу», — сказал актер.

Он также подчеркнул, что возвращение к жизни «с тем грузом и грехом» — это тоже путь.

Ранее директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок отказался сотрудничать с Михаилом Ефремовым после условно-досрочного освобождения.