Россиянин получил банку кильки вместо заказанного iPhone 16 Pro Max

Житель Перми получил по почте банку кильки вместо заказанного iPhone 16 Pro Max

Житель Перми получил по почте банку кильки вместо заказанного iPhone 16 Pro Max. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда, передает Telegram-канал Ural Mash.

Россиянин в ноябре 2024 года заказал в интернет-магазине смартфон c объемом памяти в один терабайт за 189 990 рублей с полной предоплатой и доставкой курьером. Товар ему передали в упаковке без возможности внешнего осмотра, проверки работоспособности, составления акта приема-передачи.

Распаковав посылку, мужчина обнаружил вместо гаджета банку консервов кильки с логотипом «За Родину».

Интернет-магазин отказал жителю Перми в требовании о возвращении денег, потому что продавцом был индивидуальный предприниматель. Последний пообещал вернуть деньги, однако не выполнил этого, поэтому мужчина обратился в суд.

Пермский суд решил взыскать с бизнесмена в пользу пермяка 189 900 рублей за товар и 25 000 рублей морального вреда. Кроме того, предпринимателя оштрафовали на 107 495 рублей и обязали выплатить почтовые расходы в размере 280 рублей.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

Ранее сообщалось, что клиенты Wildberries смогут отправлять посылки между пунктами выдачи заказов.