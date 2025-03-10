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01:13, 10 марта 2025Экономика

Россияне смогут отправлять посылки через Wildberries

ТАСС: Клиенты Wildberries смогут отправлять посылки между ПВЗ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru / Global Look Press

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries и Russ) 10 марта запустит новый сервис WB Track, в рамках которого клиенты смогут отправлять посылки между пунктами выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сообщила ТАСС пресс-служба компании.

Для отправки посылки клиентам нужно будет сообщить менеджеру пункта адрес конкретного пункта выдачи, оценить стоимость вложения и внести данные получателя. После этого посылку измерят и озвучат стоимость доставки. Уведомление для проверки данных и подтверждения оплаты придет в личный кабинет клиента в приложении маркетплейса. Уточняется, что стоимость и сроки доставки будут зависеть от направления и габаритов посылки. В частности, отправление из Москвы в Санкт-Петербург займет один день, а из столицы в Хабаровск — около восьми дней.

Отмечается, что в настоящее время сервис доступен в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России. В пресс-службе отметили, что в ближайшие месяцы сервис начнет активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса.

Ранее компания РВБ расширила список категорий товаров для «онлайн-примерки» на платформе. Таким образом, все продавцы данных категорий смогут применить 3D-визуализацию на Wildberries и представить клиентам объемные цифровые копии своей продукции.

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