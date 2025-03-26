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13:54, 26 марта 2025Силовые структуры

В суде одному из азовцев стало плохо перед оглашением приговора

В Ростове-на-дону одному из 23 азовцев стало плохо перед оглашением приговора
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Ростове-на-дону одному из 23 участников нацбатальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ стало плохо в суде. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, одному из участников нацбатальона, дело которых слушается в Южном окружном военном суде, стало плохо перед оглашением приговора. Подсудимому Жаркову вызвали скорую.

Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор 23 участникам нацбатальона за военные преступления в Донецкой народной республике (ДНР). Осужденным назначено наказание на сроки от 13 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 12 подсудимых выслушали приговор в зале суда, 11 «азовцев» были осуждены заочно.

По данным следствия, весной 2022 года они занимались на территории ДНР сбором информации о местах дислокации подразделений для обстрелов. Также участники нацбатальона готовили насильственный захват территорий ДНР, контролировали блокпосты. Их задержали при попытке выхода из зоны боевых действий.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор участникам «Азова» за преступления в ДНР.

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